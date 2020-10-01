В Тяжинском округе прошли мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей

Работники центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности поздравили представителей старшего поколения с Международным днем пожилых людей.
Работники Старо-Урюпского СДК поздравили ветеранов с праздником и вручили им цветы и средства индивидуальной защиты.
Акцию «Мы дарим Вам свое тепло» провели работниками Чулымского СДК. Дети своими руками изготовили поздравительные открытки и в честь праздника вручили их пожилым людям.
Работники Акимо-Анненского СДК поздравили земляков старшего поколения с Международным днем пожилых людей и вручили им сладкие подарки.
Участники народного самодеятельного коллектива инструментального ансамбля «Дилижанс» районного Дома культуры «Юбилейный» подготовили для ветеранов праздничное выступление в формате онлайн.
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