В Тяжинском округе прошли мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей

Сирены завоют в Кемерове раньше запланированного В областном центре запланирована проверка систем экстренного оповещения, однако время активации...

В МФЦ пол уходит из-под ног новокузнечан В редакцию ВашГород.ру пришло сразу несколько обращений от жителей Новоильинского района. По их...

Новые случаи коронавируса зафиксировали в Кемерове Оперативный штаб узнал о новых пациентов, у которых подтвердился на 1 октября COVID-19. Поэтому...