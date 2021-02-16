В Тяжинском округе прошли мероприятия, посвящённые Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

В Тяжинском агропромышленном техникуме состоялась литературно-музыкальная программа «Мы помним вас, ребята из Афгана». Студенты-первокурсники и педагоги почтили память воинов-интернационалистов минутой молчания. Солдатам, отстаивавшим интересы своей страны вдали от Родины, ребята посвятили литературную композицию и своё песенное творчество.

В поселке Тяжинский у мемориального комплекса воинам, погибшим в «горячих точках» прошел митинг, посвященный 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

В Тяжинской центральной окружной библиотеке имени Н. И. Масалова для студентов агропромышленного техникума прошел историко-патриотический час «Дорогами мужества», посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Ребята узнали о событиях Афганской и двух Чеченских войн, о том, как мужественно и стойко российские солдаты переносили трудности – несмотря ни на что выполняли воинский долг, а также о земляках, прошедших через горнило «горячих точек». Также библиотекари провели обзор тематической книжной выставки.

Сотрудники центра социального обслуживания населения и «серебряные» волонтеры посетили получателя социальных услуг на дому, ветерана Афганской войны - Александра Ивановича Тимченко, находящегося на лечении в Тяжинской больнице. Ему вручили сувениры, изготовленные руками волонтеров, и пожелали крепкого здоровья.

Старшина мотострелкового подразделения Александр Иванович Тимченко, участвовал в боевых действиях с 25 мая 1988 года по 13 февраля 1989 года. Воин-интернационалист награжден медалью «За боевые заслуги».