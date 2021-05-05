В Тяжинском округе прошли мероприятия в рамках Всероссийской акции «Народная культура для школьников»

Кемеровские власти пустят почти 3 млн рублей на содержание фонтанов Уход за фонтанами обойдется Кемерову в несколько миллионов рублей, за эти деньги подрядчик должен...

Четыре человека утонули в Кузбассе за выходные Следователи проверят смерти четырех человек, утонувших в Кузбассе за минувшие выходные. 22-летняя...

Список улиц подтапливаемых территорий опубликован в Новокузнецке Администрация Новокузнецка опубликовала список улиц, попадающих в зону подтопления.