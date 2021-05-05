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В Тяжинском округе прошли мероприятия в рамках Всероссийской акции «Народная культура для школьников»

В Нововосточном СДК-филиале центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности состоялся мастер-класс «Кукла травница». В Тяжиновершинском сельском Доме культуры прошел фольклорный урок «Русский фольклор в малых формах», в Георгиевском секторе Даниловского СДК – «История русского колодца», в Чулымском СДК – «Украинский головной убор «Венок», в Большепокровском секторе Новопокровского СДК – «Русская печка», в Старо-Урюпском СДК – «Сибирская кухня», в Даниловском СДК – фолк-урок «Русский хлеб».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
05/05/2021
Культура
Тяжин

Новости Кузбасса

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