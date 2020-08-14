В Тяжинском округе прошли очередные мероприятия в рамках всекузбасского проекта «Лето с доставкой на дом»

В его реализации активно участвуют работники центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности. Познавательные программы, посвящённые Дню коренных народов мира, прошли в Почаевском секторе Октябрьского СДК, Листвянском и Акимо-Анненском СДК. В Прокопьевском секторе Сандайского СДК ребята приняли участие в познавательной программе «Тайны и загадки природы», в Георгиевском секторе Даниловского СДК – в викторине «Ларец вопросов и загадок» и программе «Игры народов Кузбасса».

В Бороковском секторе Акимо-Анненского СДК состоялись игровая программа «Нас много, мы вместе», викторина «Хочу всё знать», информационный час «Беда которую несёт табак». Работники Нововосточного СДК пригласили ребят на познавательную программу о быте, традициях и играх коренных народов севера «Знаете ли вы?». В Даниловском СДК прошли театрализованная программа «Летний вальс цветов» и познавательная программа «Традиции народов Кузбасса».

В Листвянском СДК для детей подготовили беседу «Интернет, как среда распространения идеологии», в Акимо-Анненском СДК – информационный час «Сердце Сибири», в Новоподзорновском СДК – беседу «Мы частичка славного Кузбасса» и игровую программу «Остров сокровищ».

В Преображенском СДК ребятишки приняли участие в театрализованной игре «Занавес открывается», информационном часе «Я коренной житель села», а также в игровой программе «Узнай, что в мешочке». В Тяжиновершинском СДК прошла игровая программа «Овощи и фрукты - полезные продукты», в Октябрьском СДК – игровая программа «Звёздный час», в Тисульском СДК – игровая программа «Черепашьи бега».

Спортивные игры прошли в Почаевском секторе Октябрьского СДК, Акимо-Анненском СДК и Изындаевском секторе Новоподзорновского СДК. Спортивные программы, посвящённые Дню физкультурника, провели в Георгиевском секторе Даниловского СДК – «Герои спорта» и Листвянском СДК – «В стране весёлых мячей».

В Новоподзорновском СДК в ходе мастер-класса дети научились своими руками изготавливать оригинальные закладки для книг, в Кубитетском СДК – создавать стильные шляпки и бумажные аппликации. В Тисульском СДК для ребятишек организовали мастер-класс «Волшебный самолётик», а в Октябрьском СДК – мастер-класс «Волшебный мир квилинга».

В Даниловском СДК прошёл конкурс рисунков – «Лето моей мечты», в Листвянском СДК – «Краски уходящего лета», в Нововосточном СДК – «Солнечные картинки», в Акимо-Анненском СДК – «Тайны и загадки природы». В Малопичугинском СДК в ходе конкурса «Мисс лето» девочки получили возможность продемонстрировать авторские дизайнерские разработки, создавая наряды из подручных материалов.