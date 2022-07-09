В Тяжинском округе прошли праздничные мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню семьи, любви и верности

В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые на Руси считались покровителями брака и семьи.

В поселке Тяжинский состоялась торжественная регистрация брака Яна Юрьевича Мишина и Алены Эдуардовны Тимошенко. Молодожены получили поздравительную открытку и подарок от губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева. К поздравлениям присоединился глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров. Он вручил молодой семье памятный подарок. С музыкальными поздравлениями выступили солисты и коллективы художественной самодеятельности Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский.

На губернаторском приеме в преддверии Дня семьи, любви и верности чествовали семьи, прожившие вместе более полувека. В этом году в области 76 пар перешагнут полувековой рубеж совместной жизни. Среди них семейная пара из Тяжинского округа – Геннадий Иванович и Галина Семеновна Лукьянчиковы, которые были приглашены на губернаторский прием.

Эти замечательные люди вместе уже 55 лет. С 1967 года проживают они в селе Новопокровка, на малой родине Геннадия Ивановича. Всю свою трудовую деятельность глава семьи посвятил совхозу Новопокровский, где отработал 43 года главным энергетиком, награжден медалью «За трудовое отличие», имеет звание «Ветеран труда».

Галина Семеновна Лукьянчикова, родом из Казахской ССР. В детском возрасте с родителями переехали в Сибирь, в Новокузнецкий район, поселок Осиновый Плес. После окончания девяти классов школы и курсов электросварщиков в городе Кемерово, вернулась в Осиновый Плес, где начала трудовую деятельность по своей специальности. Здесь и познакомилась с будущим мужем. На малой родине супруга продолжила работать электросварщиком. После окончания Анжеро-Судженского педагогического училища стала работать заведующей яслями-садом Новопокровского совхоза, где трудилась 13 лет. Далее трудовую деятельность продолжила директором Новопокровского СДК. В 1997 году возглавила Новопокровский участок ЖКХ.

Кроме этого, на протяжении 40 лет Галина Семеновна участвует в художественной самодеятельности, до недавнего времени была членом Совета ветеранов села Новопокровка. За трудовую и общественную деятельность многократно награждалась Почетными грамотами и Благодарственными письмами, награждена медалями «За достойное воспитание детей» и «70 лет Кемеровской области», является Почетным донором России, имеет звание «Ветеран труда».

Супруги воспитали двоих сыновей – Олега и Владимира. У них четверо внуков и шесть правнуков. За долголетие семейного союза и крепость отношений губернатор Сергей Евгеньевич Цивилев вручил супружеской паре медаль «За любовь и верность» и памятные подарки.

В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних прошла праздничная программа «День семьи, любви и верности». Ребятишки принимали активное участие в конкурсах «Семейная азбука», «Устами младенца» и эстафетах, отгадывали загадки и ребусы, вспоминали пословицы и поговорки о семье.

В филиалах центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности прошли игровые программы, акции и другие праздничные мероприятия. В Кубитетском СДК, Бороковском секторе Акимо-Анненского СДК, Почаевском секторе Октябрьского СДК, Теплореченском секторе Ступишинского СДК прошли мастер-классы по изготовлению поздравительных открыток.

В Новоподзорновском СДК - филиале состоялась программа «Букет из самых нежных чувств», посвященная семьям, которые в этом году отметили юбилеи свадьбы. У супругов Василия Васильевича и Екатерины Алексеевны Васильевых – золотая свадьба, у Михаила Алексеевича и Екатерины Николаевны Щербаковых – сапфировая свадьба, у Петра Кузьмича и Ирины Анатольевны Марчук – жемчужная свадьба.

Специалисты Тисульского СДК - филиала совместно с сельской библиотекой поздравили пары, прожившие в совместном браке более пятидесяти лет. Поздравления принимали супруги Василий Яковлевич и Любовь Иосифовна Брусник, Александр Леонтьевич и Анна Михайловна Кузавковы, Юрий Иванович и Галина Васильевна Петровы. Они получили в подарок букеты из ромашек и небольшие сувениры.

Работники культуры Преображенского СДК - филиала Татьяна Викторовна Нестеренко и Светлана Владимировна Валеева ко Дню семьи, любви и верности оформили фотовыставку «Ромашковая любовь».

В Доме культуры «Юбилейный» посёлка Тяжинский состоялось тематическое мероприятие «Символ русской любви Петр и Феврония». Школьники и студенты посмотрели видеоролик «История праздника Дня семьи, любви и верности». В ходе видео-викторины «Семейные загадки» ребята отвечали на вопросы и вспоминали пословицы, посвященные семейному празднику. Завершилась программа просмотром мультфильма «Сказ о Петре и Февронии».

В Итатском Доме культуры состоялась литературно-музыкальная программа «Живет в веках любовь и верность», которую подготовили работники ДК совместно с библиотекой семейного чтения. Лирические песни, поэзия, игра на музыкальных инструментах, в очередной раз порадовали зрителей. С праздником земляков поздравил настоятель Никольской церкви поселка Итатский протоиерей Алексей Чертков.

На главной площади поселка Тяжинский прошла акция «Семья – это то, что с тобой навсегда». Сотрудники Тяжинской центральной окружной библиотеки имени Н. И. Масалова оформили фотостену и книжную выставку «Моя семья – моя крепость», а также приготовили фоторамку «Семья, любовь, верность». Посетители библиозоны услышали историю возникновения праздника, познакомились с произведениями о семье, с традициями, поверьями в День Петра и Февронии, с символами праздника. Тяжинцам вручали букеты из ромашек, олицетворяющих нежность и верность, желали любви, взаимопонимания, удачи, счастья и благополучия.

В Тяжинском детсаду № 8 «Солнышко» для воспитанников прошло праздничное развлечение. Ребятишки отгадывали загадки на тему «Семья», читали стихи, играли в подвижные и музыкальные игры, рисовали свою семью мелом на асфальте. В детском саду воспитанники также оформили фотовыставку «Ромашковое сердце», где разместили свои семейные фотографии. Воспитанники младшей группы вместе с воспитателем Светланой Павловной Егоровой изготовили поздравительные открытки своим семьям, оформили стенгазету с информацией о празднике и поздравлениями.