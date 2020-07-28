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В Тяжинском округе работники культуры продолжают работу над проектом «Лето с доставкой на дом»

В Георгиевском секторе Даниловского СДК центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности прошли игровая программа «Веселые каникулы» и мастер-класс по изготовлению лягушек из бумаги, в Борисоглебском секторе Нововосточного СДК – игры на свежем воздухе «Вместе веселее», «Веселая игра», «Лето, солнце и жара наша лучшая пора».
В Бороковском секторе Акимо-Анненского СДК состоялась беседа с детьми «Личная гигиена». В Заринском секторе Листвянского СДК для ребят провели спортивные игры «Лето дружная пора», танцевальный батл «Танец лета» и мастер-класс «Создание бабочки из пластика». Также здесь открылась выставка рисунков «Детская фантазия».
В Преображенском СДК прошли мастер-класс по изготовлению цветов из бумаги и танцевальный флешмоб «Все лето в танце». В Акимо-Анненском СДК ребятишки приняли участие в мастер-классе «Техника оригами». В Кубитетском СДК прошли спортивные игры на свежем воздухе «Лето чудная пора» и театрализованная игровая программа «С днем рождения».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
28/07/2020
Культура
Тяжин
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