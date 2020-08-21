В Тяжинском округе сельхозпредприятия убрали более 4 тысяч гектаров зерновых культур

Это составляет 20 % зернового клина. Урожайность – 20,8 центнеров с гектара. Лидирует крестьянско-фермерское хозяйство «Росликов С.А.» (42 %). Здесь хлеборобы завершили уборку озимых культур и начали обмолот яровой пшеницы. В ООО ОПХ «Новопокровское» убрано 34 % зерновых, урожайность составляет 21,2 центнера с гектара
По Тяжинскому округу на площади 2850 гектаров посеяны озимые культуры, в основном рожь. Наибольшие объемы посева приходятся на СПК «Пичугинский», ООО «Рассвет» и крестьянско-фермерское хозяйство «Росликов С.А.».
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