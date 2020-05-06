В Тяжинском округе «серебряные волонтеры» присоединились к акции «Цветы Победы»

В период самоизоляции, не выходя из своего дома, добровольцы из числа ветеранов, ухаживают за рассадой бархатцев. Затем эти цветы будут высажены на клумбах у тружеников тыла – получателей соцуслуг центра социального обслуживания населения.
Своим трудом волонтеры выражают признательность ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, всем тем, кто поднимал страну из послевоенной разрухи.
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