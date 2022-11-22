В Тяжинском округе состоялась военно-спортивная игра «Дорога победителей»

Восемь команд юнармейцев из Тисульского, Чебулинского, Ижморского, Тяжинского округов и города Мариинска на протяжении трех дней состязались в различных конкурсах и соревнованиях, посвященных памяти воина-земляка, Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова.

В первом спортивном блоке все соревнования состояли из испытаний ступеней ВФСК «ГТО». Второй блок – военная подготовка «Отчизны верные сыны» открывал конкурс по строевой подготовке «Статен в строю, силен в бою». Затем ребят ждали огневой рубеж (теория по огневой подготовке, неполная разборка, сборка автомата Калашникова, снаряжение магазина к АК), тропа разведчика (марш-бросок), тактическая игра «Лазертаг» и рукопашный бой.

В третьем блоке «Мастер» участники игры продемонстрировали уровень подготовки в военно-прикладных и технических видах спорта. Юнармейцы перетягивали канат, выполняли задания по тактической медицинской подготовке «Если ты остался один на один с пострадавшим», состязались в конкурсе капитанов «К службе в армии готов!».

В творческом блоке «Моя малая Родина» ребята представили визитную карточку команды, поучаствовали в конкурсах «Боевой листок» и «Ратные страницы Отечества!», где показали свои знания о выдающихся людях, событиях, вооружении и наградах Отечества.

Ребята побывали в музее под открытым небом в селе Преображенка. У юнармейцев была возможность прикоснуться к предметам быта, оружию, и даже и стать участниками постановочного боя. Кроме того ребята подкрепили силы армейской кашей из полевой кухни 1942 года.

В день торжественного закрытия военно-спортивной игры 5 юных дзюдоистов Тяжинского округа пополнили ряды юнармейцев.

По итогам трех дней игры все команды отмечены грамотами главы Тяжинского муниципального округа, каждый из участников получил сувенирную продукцию от единороссов. Почетными грамотами и денежными премиями награждены команды, занявшие призовые места.

Переходящий кубок военно-спортивной игры памяти Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова вручен победителям военно-спортивной игры – команде юнармейцев Тяжинской средней школы № 3. На втором месте команда Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова и третье место досталось юнармейцам Тяжинской средней школы № 2.