Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Тяжинском округе состоялся конкурс «Лучший преподаватель детской школы искусств – 2025»

В Тяжинском округе состоялся конкурс «Лучший преподаватель детской школы искусств – 2025»
В конкурсе приняли участие преподаватели детской школы искусств № 31 и детской художественной школы № 13. Пятеро педагогов продемонстрировали педагогическое мастерство и творческий подход в проведении открытого урока.
Детскую художественную школу представила преподаватель Яна Андреевна Шкодунова, детскую школу искусств – преподаватели Раушания Мияссаровна Игина, Татьяна Владимировна Астраханцева, Ольга Владимировна Стифорова и Алексей Васильевич Суханов. Все уроки получились интересными и разнообразными.
Победителем муниципального этапа конкурса стала преподаватель отделения народного пения, заведующая отделением Ольга Владимировна Стифорова. Она будет представлять Тяжинский муниципальный округ в конкурсе «Лучший преподаватель детской школы искусств Кузбасса» – региональном этапе общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» - 2025.

Фото: Тяжинская ДШИ № 31

Культура
Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
20/02/2025
Культура
Образование
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus