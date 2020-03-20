В Тяжинском округе создан оперативный штаб

Главная его задача – реализация мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции. Руководитель оперативного штаба – глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин. В его состав вошли заместители главы, начальники управлений, руководители предприятий и организаций.
На первом заседании оперативного штаба рассмотрен вопрос: «Об организации контрольных групп по профилактике распространения коронавирусной инфекции на предприятиях и в организациях, расположенных на территории Тяжинского муниципального округа и мерам общей профилактики».
Для проведения профилактической работы непосредственно на местах, на предприятиях и в организациях округа также будут организованы оперативные штабы по контролю за распространением коронавирусной инфекции.
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