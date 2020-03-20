В Тяжинском округе создан оперативный штаб

Экс-глава стройнадзора Кузбасса не признаёт вину по «Зимней вишне» Танзиля Комкова, которая проходит по делу о пожаре в «Зимней вишне» не понимает предъявленных ей...

В Сети появилось фото врачей, работающих с больными коронавирусом В кемеровской клинической инфекционной больнице показали фото врачей, которые работают с больными...

На дорожную разметку в Кемерове потратят ещё 30 млн рублей Общая стоимость двух закупок на нанесение дорожной разметки в кузбасской столице составила 100 млн...