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В Тяжинском округе воспитатели детсадов обсудили роль народного творчества в образовательном процессе

На базе Нововосточного детского сада «Светлячок» прошла работа опорно-методической площадки по теме «Русское народное творчество как средство развития речи дошкольников в рамках реализации ФГОС ДО». Работу площадки открыла заведующая детским садом Татьяна Вячеславовна Арамачева. В качестве приветствия ребята старшей группы исполнили танец «Калинка».
Воспитатель детского сада «Светлячок» Светлана Анатольевна Каменская провела открытое мероприятие с использованием элементов фольклора «Как-то зимним вечерком». На импровизированных вечерних посиделках ребята выполняли задания Зимушки-зимы, пели, исполняли потешки, танцевали, изготавливали поделки.
Воспитатель Наталья Николаевна Хи рассказала о долгосрочном проекте по развитию речи детей средствами устного народного творчества, который на данный момент реализуется в старшей группе. В рамках проекта воспитанники детского сада посетили музей-выставку «Русская изба» в Нововосточной средней школе. В сельской библиотеке специально для ребят был организован вечер встречи со сказкой.
В детском саду есть макет русской избы, где ребят знакомят с бытом и традициями русского народа, устраивают праздники, развлечения и чаепитие. В работе над данной темой воспитателям детского сада активно помогают родители, они шьют костюмы, изготавливают различные атрибуты.
Завершила работу площадки воспитатель Анна Александровна Роженцева. Она провела мастер-класс «Страна Фольклория», на котором педагоги отвечали на поставленные вопросы и выполняли задания.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
29/01/2020
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

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