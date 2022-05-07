В Тяжинском округе загорелись дома и надворные постройки в трех населенных пунктах

В поселке Итатский, селах Изындаево и Листвянка в условиях сильного ветра по предварительным данным администрации Тяжинского муниципального округа огонь охватил более 50 домов. Жители эвакуированы из зоны возгорания.

По состоянию на 14 часов кемеровского времени на месте работали: семь пожарных автоцистерн, две поливомоечные машины, пять единиц другой спецтехники. На место прибыли пожарные поезда: один из города Боготол Красноярского края, второй - из Мариинска. Оба приступили к тушению пожара. Также вылетел вертолет МИ-8 Росгвардии.

На место выехали начальник ГУМЧС России по области Алексей Шульгин и начальник департамента по ЧС Кузбасса Петр Яцухно.

Планируется размещение эвакуированных жителей в Доме культуры поселка Итатский. В готовности также три пункта временного размещения в поселке Тяжинский (расположен в 42 км от Итатского). Подготовлены автобусы для перевозки эвакуированных людей в поселок Тяжинский в случае необходимости.