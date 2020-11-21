В Тяжинском округе завершился конкурс листовок по пропаганде здорового образа жизни

Главные цели муниципального конкурса «Главное слово» – привлечение внимания подростков и молодежи к здоровому образу жизни, формирование у ребят социально-значимых ценностей и социально-активной позиции. В конкурсе приняли участие 6 педагогических работников и 14 учащихся из семи образовательных организаций (Тяжинский детский сад № 1 «Березка», Преображенский детский сад «Колосок», Итатский детский сад № 4 «Дюймовочка», Новопокровская ООШ, Тяжинская СШ № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова, Тяжинская СШ № 3, Ступишинская СШ имени Героя РФ С.Н. Морозова).
Победителями стали:
- Ульяна Баутинова, учащаяся 5 класса ТСШ № 3 (номинация «Полезные и вредные привычки») в возрастной категории – младшая группа (5-6 классы);
- Алина Соболь, учащаяся 7 класса Новопокровской ООШ (номинация «Будь здоров!») и Надежда Маркова, учащаяся 7 класса Ступишинской СОШ имени Героя РФ С.Н. Морозова» (номинация «Я и мое здоровье») в возрастной категории – средняя группа (7-8 классы);
- Марина Юрьевна Раченко, педагог-психолог ТСШ № 1 имени Героя Кузбасса Н.И. Масалова (номинация «Секреты здоровой семьи») и Татьяна Владимировна Бердник, воспитатель Преображенского детского сада «Колосок» (номинация «Будь здоров!») – педагогические работники.
Призерами стали:
- Максим Раченко, учащийся 5 А класса ТСШ № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова (номинация «Будь здоров!»), занявшего второе место в возрастной категории – младшая группа (5-6 классы);
- Полина Ермакова, учащаяся 7 Б класса ТСШ № 3 (номинация «Секреты здоровой семьи»), занявшая второе место;
- Диана Спиридонова, учащаяся 7 класса Ступишинской СШ имени Героя РФ С.Н. Морозова (номинация «Будь здоров!»), занявшая третье место;
- Полина Кузьмина, учащаяся 7 Б класса ТСШ № 3 (номинация «Я и мое здоровье»), занявшая третье место в возрастной категории – средняя группа (7-8 классы);
- Ольга Михайловна Борисова, воспитатель Тяжинского детского сада № 1 «Березка» (номинация «Полезные и вредные привычки»), занявшая второе место; Марина Семеновна Тимченко, Елена Анатольевна Трофимова, Татьяна Алексеевна Мандрыкина, воспитатели Итатского детского сада № 4 «Дюймовочка» (номинация «Будь здоров!»), занявших третье место – педагогические работники.
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