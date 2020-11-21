В Тяжинском округе завершился конкурс листовок по пропаганде здорового образа жизни

Новокузнечане просят Путина уволить мэра из-за транспортной реформы Новокузнечане создали петицию на сайте Сhange.org из-за транспортной реформы, которая стартовала в...

Пяти кузбасским больницам присвоили имена заслуженных врачей Яшкинская районная больница получила имя Любови Ворачевой — хирурга, главного врача больницы в 50-е...

Более 1000 медиков заболели коронавирусом в Кузбассе За весь период пандемии в Кузбассе коронавирусом заразились 1180 сотрудников медорганизаций, из них...