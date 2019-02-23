В Тяжинском район состоялся ряд мероприятий, посвящённых 30-й годовщине вывода советских войск их Афганистана
Работники Итатского ГДК на базе детского сада «Гусельки» провели мероприятие для самых маленьких жителей поселка. Ребята прослушали познавательный материал об Афганской войне, посмотрели слайды, вспомнили имена павших героев-земляков и почтили их память минутой молчания. Встреча завершилась спортивно-игровой программой.
В отделениях соцобслуживания на дому центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района прошли заседания мини-клубов по теме: «Герои необъявленной войны». Соцработники рассказали получателям социальных услуг о земляках, участвовавших в Афганской войне. Также участники заседаний мини-клубов познакомились с областной Книгой Памяти «Афган 79-89», в которой есть страницы, посвященные тяжинцам Александру Павловичу Нетесову и Александру Геннадьевичу Изупову, а также с книгой «Воинское братство» о воинах-тяжинцах, выполнявших воинский долг в Афганистане и Чечне.
В Тяжинском агропромышленном техникуме прошло мероприятие «Болит в моей душе Афганистан». Студенты проникновенно исполнили песни и прочитали стихотворения об Афганской войне. В программе приняли участие не только студенты, но и педагоги. Людмила Олеговна Коростелева и Наталья Викторовна Клагиш исполнили для всех присутствующих песню. Программа сопровождалась электронной презентацией с клипами песен, фотографиями земляков принимавших участие в боевых действиях. Все присутствовавшие почтили минутой молчания память выпускника техникума Александра Михайловича Червова, геройски погибшего при выполнении задания на войне в Афганистане.
В Октябрьском СДК прошел час памяти «Афганистан – наша память и боль». Ведущие, заведующая СДК Ирина Ивановна Ащук и библиотекарь Октябрьской сельской библиотеки Ольга Георгиевна Кузина познакомили детей с историей войны в Афганистане. Ребята узнали о подвигах советских солдат, прошедших трудными дорогами Афганистана. Ведущие рассказали ребятам о земляках, воинах-интернационалистах Алексее Самощенко, Владимире Агафонове, Владимире Бондаренко, Александре Задорожном. В ходе мероприятия звучали стихи и песни, посвященные той необъявленной войне. С особым интересом ребята смотрели видеоролики об Афганской войне. Завершилась встреча минутой молчания.
В Тяжинской центральной районной библиотеке имени Н. И. Масалова прошла Неделя патриотической книги «Молодежи нового поколения о героях России». К 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана на юношеском абонементе была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Мужество случайным не бывает». Здесь представлены художественная литература, очерки о солдатах, их воспоминания, которые разносторонне раскрывают облик советских парней. Книги памяти знакомят с судьбами героев-земляков. Выставка привлекает внимание тем, что здесь представлен богатый иллюстративный материал, выдержки-цитаты из архивных документов, стихи и песни про Афганистан. У выставки проводились обзоры.
Библиотекари Наталья Ивановна Дурнова и Виктория Викторовна Рябовалова для студентов агропромышленного техникума провели час мужества «Не ради славы и наград». Ребята узнали о событиях афганской и чеченской войн, о тех, кто с честью выполнил интернациональный долг. Поименно вспомнили воинов-тяжинцев героически погибших, исполняя свой служебный долг. Прослушали проникновенные стихи, с большим интересом посмотрели презентацию «Наша память и боль» и послушали песни из цикла «Из пламени Афганистана», написанные советскими солдатами в песках и на горных отрогах далекой страны. Сюжеты взволновали сердца подростков, вызвали гордость за подвиги, совершенные представителями поколения 1980-1990-х годов. Студенты почтили минутой молчания солдат, погибших в локальных войнах. Всем присутствующим были вручены буклеты, подготовленные сектором краеведения.
Также в Тяжинской центральной районной библиотеке для студентов агропромышленного техникума и учащихся 10-11-х классов Тяжинской СШ №1 прошла акция «Афганистан болит в душе моей». Библиотекарь Наталья Ивановна Дурнова и библиограф Ксения Александровна Катафеева раздали участникам акции буклеты о Герое России Станиславе Николаевиче Морозове и о земляках, награжденных орденом Красной Звезды.
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