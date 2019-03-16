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В Тяжинском районе началась подготовка к летней оздоровительной кампании

Открывая заседание межведомственной комиссии, заместитель главы Тяжинского муниципального района по социальным вопросам Оксана Васильевна Коновалова, обратила внимание на актуальные проблемы безопасности детей в летний период.
Начальник управления образования Светлана Вячеславовна Погуляева поблагодарила все службы района за слаженную работу в летний период 2018 года, что повлияло на отсутствие случаев правонарушений и травматизма среди детей. Итоги летней кампании в 2018 году подвела ответственная за проведение оздоровления детей Тяжинского района в 2019 году Оксана Владимировна Зеленкина.
На заседание были приглашены руководители образовательных организаций с презентациями о проведении многодневных походов как одной из форм летнего отдыха. С докладом о планировании в 2019 году расходов на летнее оздоровление выступила заместитель начальника управления образования по финансам Ольга Анатольевна Орлова.
О возможностях трудоустройства молодежи в летний период рассказала начальник отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района Алена Александровна Артемьева. Заведующая отделением дневного пребывания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Елена Алексеевна Шутова рассказала о проблемах и путях их решения при организации лагеря труда и отдыха.
Член комиссии, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин предложил привлечь к участию в организации отдыха детей Совет отцов и депутатов.
В итоге межведомственная комиссия по проведению летней оздоровительной кампании определила задачи по порядку организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2019 году, что позволит охватить разными формами отдыха 100 % детей и молодежи.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
16/03/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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