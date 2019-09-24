В Тяжинском районе открылся центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

Это замечательный подарок для ребят, родителей и педагогов. В центре, созданном на базе Листвянской средней школы, были проведены ремонтные работы, осуществлено брендирование, в светлых и просторных помещениях размещены цифровое оборудование, удобная и комфортная мебель. В торжественной церемонии открытия центра принял участие председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин.

В рамках нацпроекта «Образование» в Кузбассе на базе сельских школ открылись 28 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Центры позволят детям, проживающим в сельской местности, иметь доступ к высокотехнологичному оборудованию и получать качественное и современное образование. Они представляют собой коворкинг-пространство с зонами отдыха, проектирования, медиазонами, творческими и учебными уголками. Их задача – формирование современных компетенций и навыков у школьников.

Учебные занятия, а также занятия по интересам будут проходить в цифровом формате. В центре «Точка роста» будет осуществляться единый подход к общеобразовательным программам, составленным в соответствии с новыми предметными областями «Технология», «Информатика», «ОБЖ». Изменяется содержательная сторона предметной области «Технология», в которую будут введены новые образовательные компетенции: 3D-моделирование, прототипирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства – при сохранении объема технологических дисциплин.