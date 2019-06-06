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В Тяжинском районе отметили 220-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина

В Акимо-Анненском СДК ребята с интересом послушали рассказ о жизни великого русского поэта и прозаика, вспомнили его произведения. Затем приняли участие в викторине «Путешествие по сказкам», подготовленной библиотекарем Зинаидой Алексеевной Горбуновой.
Также ребят ждали игры с использованием фигур сказочных персонажей из произведений А. С. Пушкина. Мероприятие показало, что дети знают и читают книги знаменитого поэта.
В Акимо-Анненском детском саду ребята перевоплощались в героев произведений Александра Сергеевича Пушкина, «ловили» золотую рыбку и отгадывали сказки.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
06/06/2019
Культура
Тяжин
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