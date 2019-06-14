В Тяжинском районе отпраздновали День России

В спорткомплексе «Юность» поселка Тяжинский прошло торжественное вручение значков Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также здесь состоялись соревнования по лапте и муниципальный этап Всекузбасских игр школьников «Смелость быть первым».

На площади Ленина участники Российского движения школьников провели акцию «Жителям поселка от чистого сердца». На площадке у Тяжинского центра дополнительного образования была организована игровая программа «Вместе дружная семья». В музее боевой славы воинов-интернационалистов прошли экскурсии. В ЦДО работал игровой клуб «Спектр».

На площади районного Дома культуры «Юбилейный» единороссы провели флешмоб по исполнению гимна Российской Федерации. На сцене РДК состоялся VI районный фестиваль cамодеятельных хоров и вокальных ансамблей «России золотые голоса», а в Парке культуры и отдыха поселка Тяжинский – концертная программа «О тебе, любимая Россия». В поселениях района прошел единый клубный день «Любовь моя – Россия».