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В Тяжинском районе отпраздновали День России

В спорткомплексе «Юность» поселка Тяжинский прошло торжественное вручение значков Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также здесь состоялись соревнования по лапте и муниципальный этап Всекузбасских игр школьников «Смелость быть первым».
На площади Ленина участники Российского движения школьников провели акцию «Жителям поселка от чистого сердца». На площадке у Тяжинского центра дополнительного образования была организована игровая программа «Вместе дружная семья». В музее боевой славы воинов-интернационалистов прошли экскурсии. В ЦДО работал игровой клуб «Спектр».
На площади районного Дома культуры «Юбилейный» единороссы провели флешмоб по исполнению гимна Российской Федерации. На сцене РДК состоялся VI районный фестиваль cамодеятельных хоров и вокальных ансамблей «России золотые голоса», а в Парке культуры и отдыха поселка Тяжинский – концертная программа «О тебе, любимая Россия». В поселениях района прошел единый клубный день «Любовь моя – Россия».

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
14/06/2019
Общество
Тяжин
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Новости Кузбасса

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