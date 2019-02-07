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В Тяжинском районе побывали бойцы студенческого отряда «Сибирский путь»

В рамках патриотической акции «Снежный десант Кузбасс 2019» 22 добровольца потрудились в Новоподзорновском, Кубитетском, Новопокровском, Тисульском, Ступишинском, Нововосточном, Преображенском и Листвянском сельском поселениях.
Ребята занимались профориентационной работой среди учащихся общеобразовательных организаций района, а также организацией спортивно-оздоровительного и культурного досуга молодежи, оказывали шефскую помощь населению.
Из-за сильных морозов многие запланированные мероприятия пришлось отменить. В частности, не состоялось выступление ребят в Тяжине. Тем не менее, с поставленными задачами бойцы студенческого отряда справились.
Последним населенным пунктом, куда прибыли бойцы, был поселок Тяжинский. В спортивном зале Тяжинского агропромышленного техникума состоялся товарищеский матч по волейболу между командами техникума и «Снежного десанта». Победила дружба.
Затем ребята побывали в Тяжинском центре дополнительного образования, где для них была организована экскурсия в Музее боевой славы воинов-интернационалистов. Начальник отдела молодёжной политики и спорта Алёна Александровна Артемьева от имени главы Тяжинского муниципального района Сергея Николаевича Кошкина поблагодарила ребят за патриотизм, социальную активность и оказание шефской помощи в очистке от снега социально-значимых объектов района и вручила им Благодарственное письмо.
В свою очередь командир отряда «Сибирский путь» Екатерина Гринина передала Благодарственное письмо адресованное главе Тяжинского муниципального района за весомый вклад в патриотическое воспитание молодёжи, пропаганду движения студенческих отрядов в Кузбассе, помощь в организации и проведении патриотической акции «Снежный десант Кузбасс-2019» в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО».

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
07/02/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса
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