В Тяжинском районе побывали бойцы студенческого отряда «Сибирский путь»

В рамках патриотической акции «Снежный десант Кузбасс 2019» 22 добровольца потрудились в Новоподзорновском, Кубитетском, Новопокровском, Тисульском, Ступишинском, Нововосточном, Преображенском и Листвянском сельском поселениях.

Ребята занимались профориентационной работой среди учащихся общеобразовательных организаций района, а также организацией спортивно-оздоровительного и культурного досуга молодежи, оказывали шефскую помощь населению.

Из-за сильных морозов многие запланированные мероприятия пришлось отменить. В частности, не состоялось выступление ребят в Тяжине. Тем не менее, с поставленными задачами бойцы студенческого отряда справились.

Последним населенным пунктом, куда прибыли бойцы, был поселок Тяжинский. В спортивном зале Тяжинского агропромышленного техникума состоялся товарищеский матч по волейболу между командами техникума и «Снежного десанта». Победила дружба.

Затем ребята побывали в Тяжинском центре дополнительного образования, где для них была организована экскурсия в Музее боевой славы воинов-интернационалистов. Начальник отдела молодёжной политики и спорта Алёна Александровна Артемьева от имени главы Тяжинского муниципального района Сергея Николаевича Кошкина поблагодарила ребят за патриотизм, социальную активность и оказание шефской помощи в очистке от снега социально-значимых объектов района и вручила им Благодарственное письмо.

В свою очередь командир отряда «Сибирский путь» Екатерина Гринина передала Благодарственное письмо адресованное главе Тяжинского муниципального района за весомый вклад в патриотическое воспитание молодёжи, пропаганду движения студенческих отрядов в Кузбассе, помощь в организации и проведении патриотической акции «Снежный десант Кузбасс-2019» в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО».