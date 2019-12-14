В Тяжинском районе поддержали региональную акцию «Поделись теплом своей души»

Акцию объявил губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилев. Ее цель – дарить заботу и внимание участникам Великой Отечественной войны. С каждым днем фронтовиков становится все меньше. Задача сегодняшнего поколения – сохранить память об их подвиге и успеть отдать дань уважения героям, помочь им и поддержать.

И.о. главы Тяжинского муниципального района Анатолий Викторович Барков, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин, управляющий делами администрации Тяжинского муниципального района Татьяна Владимировна Кузнецова приняли участие в областной акции «Поделись теплом своей души». С приближающимися новогодними праздниками представители районных властей поздравили всех участников Великой Отечественной войны – Петра Петровича Мелькер, Михаила Семеновича Саватейкина, Ивана Сергеевича Павловского и Екатерину Галактионовну Бояринову.

Петр Петрович Мелькер в феврале 1944 года добровольцем ушел на фронт. После трехмесячного обучения был направлен на Белорусский фронт, где воевал в составе экипажа самоходной артиллерийской установки ИСУ-122 наводчиком орудия. Кузбассовец форсировал Одер и дошел до Эльбы. После ранения, получил тяжелые ожоги и частично утратил зрение. Находился на излечении в госпитале в Германии 6 месяцев, а затем еще 7 месяцев в городе Горьком. Ветеран награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, польским орденом «За Одер», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Екатерина Галактионовна Бояринова отправилась на фронт в 1943 году. Воевала на 1-м Белорусском фронте в зенитно-артиллерийском полку, установщиком курса по самолетам. Участвовала в освобождении Сызрани, Варшавы, Люблина, Кракова. Демобилизовалась в 1945 году. Награждена орденом Отечественной войны II степени.

Иван Сергеевич Павловский в декабре 1943 года был призван в ряды Красной Армии и направлен в 9-й учебный стрелковый полк. В июне 1944 года зачислен в 82-й артиллерийский полк. Демобилизовался в июле 1946 года. Работал в Тяжинском автохозяйстве слесарем, водителем.

Михаил Семенович Саватейкин был призван Тяжинским районным военным комиссариатом на действительную военную службу в 1944 году. В составе 61-го гвардейского стрелкового полка принимал участие в войне с Японией. Его юность прошла в военных походах по Забайкалью, Монголии, в марш-бросках по пустыне Гоби, Долине смерти, болотистой Маньчжурии. В 1951 году Михаил Семенович возвратился на родину уже с семьей и поступил на работу в Тяжинскую машинно-тракторную станцию кузнецом-молотобойцем. Он не знал выходных и нормированного рабочего дня, трудился, не покладая рук. Вместе с женой воспитал 3 сына и дочь. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией».

Для кузбассовцев, которые желают принять участие в этом движении, в департаменте социальной защиты населения Кемеровской области открыта горячая линия. На нее можно позвонить, если вы хотите поздравить ветеранов, тружеников тыла, одиноких пожилых людей 8-(3842) 77-25-41. Обратиться можно также в управления социальной защиты по месту жительства.