В Тяжинском районе подведены итоги II конкурса видеороликов «С днем рождения, родной Кузбасс!»

В этом году конкурс проводился отделом молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района совместно с Тяжинской центральной детской библиотекой и Тяжинской центральной районной библиотекой имени Николая Ивановича Масалова.

Жители Тяжинского района в возрасте до 7 лет, от 7 до 14 лет, от 14 до 18 лет и от 18 до 30 лет, создавали видеоролики-поздравления с 75-летием Кемеровской области (мини-фильм, слайд-шоу, видео с табличками, выпуск новостей, музыкальное поздравление, веселое интервью). В этом году в конкурсе приняло участие 10 работ, две из которых были признаны жюри лучшими.

Это совместная работа воспитателей Натальи Владимировны Кореньковой, Валентины Анатольевны Царенковой и воспитанников детского сада № 3 «Золотой ключик» поселка Тяжинский в возрастной категории до 7 лет и работа Жанны Прокоповой, Ирины Бобылевой, Василия Сиянова, Владислава Михайлова, Алексея Сунистова (Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних) в возрастной категории от 7 до 14 лет.

Победителей районного конкурса видеороликов «С днем рождения, родной Кузбасс!» наградят почетными грамотами и памятными призами. Остальные конкурсанты будут отмечены благодарственными письмами отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района.