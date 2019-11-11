В Тяжинском районе продолжается запись воспоминаний о фронтовиках

Работа ведется в рамках журналистского проекта «Навеки в памяти народной», посвященного 75-летию Великой Победы.

Сергей Филиппович Сергеев (1914 – 1981 гг.)

Родился в селе Дворниково ныне Тисульского района Кемеровской области. В 1934-1938 годах служил в Красной Армии. Перед войной трудился в транспортной конторе Тисульского района. В сентябре 1941 года был призван на фронт. Гвардии младший сержант войну закончил в январе 1945 года в Кенигсберге. Вернулся на малую Родину. В 1954 году переехал в поселок Тяжинский. Работал на молочно-консервном заводе начальником цеха готовой продукции. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Рассказывает Александр Сергеевич Сергеев – сын фронтовика Сергея Филипповича Сергеева, пенсионер из поселка Тяжинский: «Поначалу мой отец попал в пехотные войска, которые защищали подступы к Москве. Потом его направили на Урал, где готовили водителей гвардейских миномётов «Катюша». Их было около двухсот человек, которых собирали со всех фронтов, так как водителей в действующей армии категорически не хватало. На передовую линию в качестве водителя боевой машины он попал в середине 1942 года. Воевал на Центральном фронте, участвовал в битве на Курской дуге. Потом их перебросили на Белорусское направление. Летом 1944 года участвовал в наступательной операции «Багратион», за что получил орден Красной Звезды. Подразделению, в котором служил мой отец, довелось добивать фашистов в блокированном Кенигсберге.

На боевые стрельбы подразделения гвардейских реактивных минометов в основном выдвигались ночью, ближе к утру, когда назревала какая-нибудь войсковая операция. Как только дивизион «Катюш» заканчивал стрельбу, нужно было сразу же уезжать, потому что немецкие корректировщики по вспышкам определяли это место, и немецкая дальнобойная артиллерия через считанные минуты накрывала позиции. Отец рассказывал, что пехотинцы за это их недолюбливали, ведь большая часть огня доставалась пехоте.

Дивизиону были приданы пехотинцы, для того чтобы делать капониры. Отец однажды сказал фразу, которую я помню всю жизнь: «Нет тяжелее труда, чем на войне». Действительно, вот пошли в наступление, остановились, окопались. Только зарылись в землю, как приходит приказ - идти вперед. Не успели окопаться на новых позициях, как опять нужно было идти в атаку или наоборот, отступать. Вот так было во время войны.

На случай прорыва гитлеровцев все «Катюши» были заминированы. Дело было не в самой боевой машине. Это были, в общем-то, самые обыкновенные грузовые автомобили. А вот секретная реактивная установка, ни при каких обстоятельствах не должна была достаться врагу. Именно за ней упорно охотились фашисты. Отец рассказывал, как был ранен. Стоим, говорит, мы в капонирах и вдруг, откуда ни возьмись, появились немцы. Бойцы дивизиона открыли по ним огонь из стрелкового оружия. Вражеская пуля, угодила в приклад карабина и попала отцу в шею.

Две последние боевые награды он получал уже дома. Как говорится «награда нашла героя». Медали «За отвагу», «За боевые заслуги» ему вручали в военкомате в апреле - мае 1945 года.

Отец реализовал себя в детях, родил и воспитал до войны троих ребятишек – сына и двух дочерей, после войны – троих сыновей-богатырей. Вот за это ему большое спасибо!».