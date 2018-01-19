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В Тяжинском районе прошел массовый субботник по уборке снега

После обильных снегопадов на улицы вышли 253 человека – работники социальной сферы, бизнеса, предприятий, ЖКХ, студенты Тяжинского агропромышленного техникума.
На субботнике было задействовано 65 единиц техники. От снежных заносов и наледи очистили 180 дворовых территорий, 57 остановочных павильонов, 339 километров дорог. За пределы поселка Тяжинский было вывезено 45 кубометров снега. От снега очищена 71 кровля многоквартирных домов и 111 кровель в частном секторе.
В районном центре молодогвардейцы освободили от снега водоразборную колонку по улице Горького и приняли участие в очистке от снежных заносов мемориального комплекса памяти земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
Общими усилиями работников детско-юношеской спортивной школы и спецтехники от сугробов расчищены территории спорткомплекса «Юность» поселка Тяжинский и загородного оздоровительного лагеря «Олимпиец».

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
19/01/2018
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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