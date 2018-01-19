В Тяжинском районе прошел массовый субботник по уборке снега

В Кузбассе введут новую меру поддержки инвалидов По словам замгубернатора Дениса Шамгунова, в 2018 году в области введут новую меру поддержки —...

В ночь на субботу в Кузбассе экстремально похолодает В ночь с пятницы на субботу в отдельных районах столбик термометра опустится до - 47.

Аман Тулеев раскритиковал работу региональных служб при уборке снега По словам Амана Тулеева, несмотря на прогноз Кемеровского гидрометцентра, некоторые службы были не...