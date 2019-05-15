В Тяжинском районе прошел объезд территории Листвянского сельского поселения

Такая практика введена в муниципалитетах по поручению губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева, для более эффективного управления.
В очередном объезде приняли участие глава Листвянского сельского поселения Нина Андреевна Лисовская, заместители главы района, начальники структурных подразделений администрации района, представители районной больницы, районного Совета ветеранов и прессы.
В поселке Листвянка участники объезда территории посетили социально значимые объекты. Главному врачу Тяжинской районной больницы Денису Александровичу Кузьмину глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин поручил при проведении ремонта в фельдшерско-акушерском пункте запланировать замену обветшавших оконных рам.
Также посетили школу, где необходимо решить проблему частичной замены кровли и обветшавших оконных рам, обустроить отмостку. Управлению образования поручено подготовить проектно-сметную документацию для ремонта двух помещений школы для создания здесь в рамках федеральной программы центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Участники объезда территории посетили требующий ремонта мемориал участников Великой Отечественной войны. Главе Листвянского сельского поселения Н. А. Лисовской рекомендовано провести сход граждан, составить смету ремонта мемориального комплекса и обратиться за поддержкой к местным предпринимателям.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Один из банков требует признать банкротом разрез «Краснобродский Южный». Причина - долг в 8,5...
|
Пенсия горняков в Кемеровской области увеличилась. Средний размер доплаты составит 4158,43 рублей.
|
Международный терминал кемеровского аэропорта снесут к осени 2019 года. На его месте планируют...
|
В Кузбассе за пять лет отремонтируют 73 школы и лицея. Об этом заявил губернатор Сергей Цивилев....