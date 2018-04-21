В Тяжинском районе прошел очередной субботник

В Кемерове передумали отменять салют из-за пожара в «Зимней вишне» 25 марта в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» произошел пожар, в котором...

В Нижнем Новгороде за I квартал 2018 года ввод жилья снизился втрое В городской местности с начала этого года было построено 96,6 тысяч кв. м домов (снижение на 34,6...

В Кемерове суд приостановил работу канатных дорог на Люскусе Рудничный районный суд Кемерова признал ООО «Люскус Тур» виновным в создании угрозы жизни и...