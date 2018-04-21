В Тяжинском районе прошел очередной субботник

Порядок на улицах наводили работники социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, организаций и предприятий, студенты Тяжинского агропромышленного техникума. В субботнике приняли участие 246 жителей Тяжинского района.
На субботнике было задействовано 15 единиц техники. От мусора очищено 34 дворовых территории и 33 остановочных павильона. За пределы населенных пунктов района вывезено 42 кубометра мусора.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
25 марта в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» произошел пожар, в котором...
|
В городской местности с начала этого года было построено 96,6 тысяч кв. м домов (снижение на 34,6...
|
Рудничный районный суд Кемерова признал ООО «Люскус Тур» виновным в создании угрозы жизни и...
|
За последние 24 часа вода упала на 19 сантиметров, теперь уровень воды в реке составляет 325...