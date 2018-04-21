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В Тяжинском районе прошел очередной субботник

Порядок на улицах наводили работники социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, организаций и предприятий, студенты Тяжинского агропромышленного техникума. В субботнике приняли участие 246 жителей Тяжинского района.
На субботнике было задействовано 15 единиц техники. От мусора очищено 34 дворовых территории и 33 остановочных павильона. За пределы населенных пунктов района вывезено 42 кубометра мусора.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
21/04/2018
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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