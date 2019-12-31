В Тяжинском районе прошла благотворительная акция по выдаче молочных продуктов

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В очередной раз акция проводится по инициативе депутата Совета народных депутатов Кемеровской области Сергея Сергеевича Григорьева, при поддержке ООО «Сибирские продукты». В набор входят молоко, кефир, сметана, ряженка и йогурт. Такие наборы получили пять многодетных семей с детьми до трех лет.
Всего в 2019 году в акции приняли участие 25 многодетных семей. К продуктовому набору прилагается открытка от депутатов областного Совета народных депутатов. В ответ семьи выражали С. С. Григорьеву слова благодарности за внимание и поддержку.
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