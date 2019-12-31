В Тяжинском районе прошла благотворительная акция по выдаче молочных продуктов

В Кузбассе назначили нового заместителя губернатора На место заместителя губернатора по вопросам социального развития назначен Алексей Цигельник. Об...

Дед мороз с пакетом с известной фразой про деньги поднял настроение пассажирам автобуса в Новокузнецке В южной столице Кузбасса мужчина в костюме Деда Мороза поднял настроение пассажирам одной из...

Елочку из 150 автомобилей собрали в Междуреченске В Междуреченске местные жители решили побить рекорд новокузнечан и составить елку из автомобилей....