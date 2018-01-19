В Тяжинском районе прошли крещенские купания

Крещенские купания состоялись на реке Тяжин в селе Старый Тяжин и на реке Итатка в поселке Итатский.
В деревне Тяжиновершинка все желающие могли окунуться в купальне и набрать из колодца целебную воду с высоким содержанием серебра.
Поблизости от крещенских купелей местные власти организовали пункты обогрева, где можно было переодеться и выпить горячего чая. Также здесь дежурили спасатели, полицейские и медики скорой помощи.
В крещенскую ночь столбик термометра опускался в селе Старый Тяжин до -45°С, в поселке Итатский – до -48°С.Несмотря на сильные морозы, традиционные купания прошли без происшествий.
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