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В Тяжинском районе прошли крещенские купания

Крещенские купания состоялись на реке Тяжин в селе Старый Тяжин и на реке Итатка в поселке Итатский.
В деревне Тяжиновершинка все желающие могли окунуться в купальне и набрать из колодца целебную воду с высоким содержанием серебра.
Поблизости от крещенских купелей местные власти организовали пункты обогрева, где можно было переодеться и выпить горячего чая. Также здесь дежурили спасатели, полицейские и медики скорой помощи.
В крещенскую ночь столбик термометра опускался в селе Старый Тяжин до -45°С, в поселке Итатский – до -48°С.Несмотря на сильные морозы, традиционные купания прошли без происшествий.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
19/01/2018
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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