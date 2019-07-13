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В Тяжинском районе проводятся работы по ремонту жилищного фонда

В 2019 году в поселке Тяжинский за счет средств собранных НО «Фондом капитального ремонта МКД Кемеровской области» капитально отремонтирована кровля дома по улице Кирова, 15 на сумму 2,3 млн рублей. Решением собрания взнос на капремонт был увеличен с 4,13 до 5,8 рублей. Также в районном центре ведется капитальный ремонт фундамента дома по улице Тельмана, 6 на сумму 709,6 тыс. рублей.
В поселке Нововосточный запланирован капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по улице Мира,7 на сумму 1,4 млн рублей. На данный момент завершился конкурс на выполнение проектных работ капитального ремонта кровли и выполняется проект ООО СК «Пионер».

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
13/07/2019
Общество
Тяжин
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Новости Кузбасса

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