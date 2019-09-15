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В Тяжинском районе сняли видеофильм о работниках леса

Ежегодно тяжинские лесоводы высаживают около 200 тысяч деревьев хвойных пород, в основном сосны. За девять лет благодаря хранителям будущего на Тяжинской земле появились целые леса из почти двух миллионов саженцев.
Документальная лента создавалась три года. Инициаторами выступили начальник территориального отдела по Тяжинскому лесничеству департамента лесного комплекса Кемеровской области Анатолий Николаевич Червов и глава крестьянско-фермерского хозяйства, подрядчик Михаил Тимофеевич Кудринский.
Видеофильм создан при поддержке Тяжинского отделения Союза журналистов России.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
15/09/2019
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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