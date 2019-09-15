В Тяжинском районе сняли видеофильм о работниках леса

В Кузбассе в ночном ДТП погиб водитель Авария с погибшим произошла в ночь на 14 сентября в Промышленновском районе.

Кемеровчане ищут свидетелей наезда такси на девочку Девочка говорит машин было много, – рассказал кемеровчанин. Горожанин теперь ищет свидетелей...

Грохот трамваев мешает жить новокузнечанам. Что с ними будет Трамвай остаётся, он попадает в программу скоростных трамваев города.