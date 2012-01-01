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В Тяжинском районе состоялся объезд территории Чулымского сельского поселения

В очередном объезде приняли участие и.о. главы Тяжинского муниципального района Анатолий Викторович Барков, глава Чулымского сельского поселения Ольга Николаевна Кутепова и руководители структурных подразделений администрации района.
В селе Чулым по улице Береговая, на автобусной остановке установлен новый павильон. Также здесь устроен пешеходный переход, установлены соответствующие дорожные знаки. Рядом руками работников СДК, администрации Чулымского сельского поселения и депутатов создана цветочная клумба, посвященная 95-летию Тяжинского района. Местные жители тоже не остались в стороне – поделились цветочной рассадой.
Участники объезда территории посетили фельдшерско-акушерский пункт, библиотеку, почтовое отделение и магазин. В зрительном зале сельского Дома культуры необходимо заменить старые сиденья. Вопрос был решен прямо на месте.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
17/07/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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