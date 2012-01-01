В Тяжинском районе состоялся объезд территории Чулымского сельского поселения

В Новокузнецке снесли ещё один аварийный дом Дома, вошедшие в список аварийных до 01.01.2012 года, почти все снесены. Сегодня работы ведутся на...

Знаменитый врач спас руки детскому хирургу из Кузбасса Известный хирург-травматолог из Санкт-Петербурга Андрей Жигало приехал в Кузбасс, чтобы провести...

В Кузбассе назначили нового главу департамента электроэнергетики В администрации Кемеровской области произошли кадровые изменения. На должность главы департамента...