В Тяжинском районе состоялся объезд территории Ступишинского сельского поселения

В еженедельном объезде приняли участие председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин, глава Ступишинского сельского поселения Александр Васильевич Иванов, начальник управления экономической и финансовой деятельности Департамента образования и науки Кемеровской области Татьяна Анатольевна Артемьева, руководители структурных подразделений администрации Тяжинского муниципального района, представители районной больницы, МЧС, районного Совета ветеранов и прессы.

По ходу движения озвучивались актуальные проблемы и обсуждались возможные пути их решения. В деревне Георгиевка участники объезда побывали в детсаде. Здесь требуется ремонт кровли и замена окон. Ремонт в помещении работники сделали своими силами. В сельском клубе особых проблем нет, но для выступлений участников художественной самодеятельности требуются микрофоны со стойками.

Мост в деревне Даниловка, находящийся в аварийном состоянии, требует капитального ремонта. Также участники объезда побывали в Даниловской врачебной амбулатории.

В селе Ступишино участники объезда территории посетили детский сад, где старые окна пришли в ветхое состояние и кровля требует ремонта. В Ступишинском сельском Доме культуры нет воды. Дорога по улице Кирова нуждается в ремонте. Все проблемные вопросы взяты на контроль.