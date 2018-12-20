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В Тяжинском районе состоялся объезд территории Ступишинского сельского поселения

В еженедельном объезде приняли участие председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин, глава Ступишинского сельского поселения Александр Васильевич Иванов, начальник управления экономической и финансовой деятельности Департамента образования и науки Кемеровской области Татьяна Анатольевна Артемьева, руководители структурных подразделений администрации Тяжинского муниципального района, представители районной больницы, МЧС, районного Совета ветеранов и прессы.
По ходу движения озвучивались актуальные проблемы и обсуждались возможные пути их решения. В деревне Георгиевка участники объезда побывали в детсаде. Здесь требуется ремонт кровли и замена окон. Ремонт в помещении работники сделали своими силами. В сельском клубе особых проблем нет, но для выступлений участников художественной самодеятельности требуются микрофоны со стойками.
Мост в деревне Даниловка, находящийся в аварийном состоянии, требует капитального ремонта. Также участники объезда побывали в Даниловской врачебной амбулатории.
В селе Ступишино участники объезда территории посетили детский сад, где старые окна пришли в ветхое состояние и кровля требует ремонта. В Ступишинском сельском Доме культуры нет воды. Дорога по улице Кирова нуждается в ремонте. Все проблемные вопросы взяты на контроль.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
20/12/2018
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса
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