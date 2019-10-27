В Тяжинском районе стартовал проект «Навеки в памяти народной»

К 75-летию Победы тяжинские журналисты записывают на видео воспоминания земляков об участниках Великой Отечественной войны. Руководитель проекта – пресс-секретарь главы Тяжинского муниципального района, член правления Кемеровского областного Союза журналистов России Олег Викторович Костюнин.

Григорий Иосифович Шилов

Родился 11 сентября 1916 года в селе Валерьяновка ныне Тяжинского района Кемеровской области в семье крестьянина. Окончил сельскую семилетнюю школу, курсы трактористов, работал трактористом в колхозе. Затем трудился шофером в городе Красноярск. В 1937-1940 годах служил в Красной Армии. В Великую Отечественную войну на фронте с июля 1941 года. В 1942 окончил ускоренный курс Сормовского танкового училища. Участвовал в боях на Западном и Воронежском фронтах. 10 января 1944 года удостоен звания Героя Советского Союза. В 1945 старшина Шилов был демобилизован. Жил и работал в Ленинграде. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I и II степени, медалями.

Рассказывает Ксения Анисимова – учащаяся 10 класса Листвянской средней школы, активистка школьного краеведческого музея имени Героя Советского Союза Г. И. Шилова:

«В 1943 году механик-водитель танка Т-34 Григорий Иосифович Шилов в составе Воронежского фронта участвовал в боях за города Россошь, Чугуев, Харьков, Валки.

Из наградного листа: «В боях его танк уничтожил 7 противотанковых пушек, 2 тяжелых орудия, 3 самоходных пушки, 10 мотоциклов с колясками, 530 солдат и офицеров противника. В этой операции его танк прошел 1106 км, из них с боями - около 700 километров. Башня танка дважды пробита снарядом, дважды оторван снарядом передний люк. В его танке за время боев погибли два командира машины, башенный стрелок и радист. Своим танком на поле боя шесть раз под огнем противника вытаскивал застрявшие танки».

После очередного перехода советские танки остановилась перед Доном. На реке чернели огромные проруби, по льду шла вода, и было неизвестно, выдержит ли он тяжесть боевых машин. Немцы с того берега как раз на это и рассчитывали: они обрушили на реку всю силу своей артиллерии. Командующий спросил добровольцев, есть ли среди них сибиряки. Выбор пал на Григория Шилова. Данный приказ он выполнил. Вслед за его машиной реку форсировали все остальные танки.

После освобождения Харькова жестокие бои продолжались. В бою за деревню Ольховатка Григорий Иосифович Шилов участвовал в пяти контратаках. В разгар боя разрывом вражеского снаряда повредило танковую пушку, а Григория Иосифовича ранило. Наскоро перевязав рану, он бросил свой танк на цепи наступавшей вражеской пехоты, разгоняя захватчиков и давя их гусеницами. Когда его танк был подбит, Шилов получил тяжелые ранения, но вместе с экипажем продолжал участвовать в бою. На высоте за Старой Ольховаткой от прямого попадания танк загорелся. Шилов был снова тяжело ранен и доставлен в госпиталь. После излечения он отказался от эвакуации в тыл, и добрался до своей бригады. Из-за покалеченной руки не имея больше возможности водить танк, стал мотористом-инструктором по обучению молодых механиков.

Мы гордимся, что наш школьный краеведческий музей носит имя земляка-героя. На одном из стендов представлена информация о героическом боевом пути Григория Иосифовича Шилова».