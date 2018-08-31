В Тяжинском районе завершилась благотворительная акция «Помоги собраться в школу»

Ежегодно члены президиума районного отделения «Союза женщин Кузбасса» принимают участие в благотворительной акции, поддерживая семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации. На этот раз активистки женского движения помогли жителю поселка Тяжинский Андрею Николаевичу Волчецкому и его дочери Снежаны. Учащейся четвертого класса Тяжинской средней школы № 1 вручили новые кроссовки, туфли и канцелярский набор.

В Итатском городском поселении акция «Помоги собраться в школу» началась с игровой программы приготовленной специалистами Итатского ГДК. Ребята с удовольствием играли в подвижные игры и получали призы. Специалисты дома культуры подготовили мастер-класс по изготовлению поделок с детьми.

Благотворительную помощь на приобретение сладких призов для участников игровых программ, оказали индивидуальные предприниматели Валерий Валерьевич Мотовилов и Виктор Иванович Купцов. Единороссы собрали вещи б/у для 15 школьников. Семь учеников получили новенькую обувь, приобретенную за счет средств, собранных в Тяжинском районе.

В Сандайском СДК Ступишинского сельского поселения прошла конкурсная программа для детей. Анна Петровна Кубракова провела экскурсию по музею. Школьникам были вручены 15 канцелярских наборов и обувь. Также можно было выбрать вещи б/у (50 единиц). Затем дети и взрослые с удовольствием попили чай со сладостями.

В рамках благотворительной акции жители поселка Листвянка собрали 300 вещей бывших в употреблении. ООО «Совхоз «Тяжинский» предоставил 24 канцелярских набора, на общую сумму 13,3 тыс. рублей. Колхоз «Боровской» подготовил 4 подарка первоклассникам Валерьяновской начальной школы. Четырнадцать школьников получили бесплатно обувь, которая была приобретена за счет средств районного бюджета. Работники культуры провели для детей игровую программу. Всех ребятишек угостили лимонадом и конфетами.

В поселке Тяжинский молодогвардейцы подарили будущему первокласснику портфель и папку для трудов, в которую вошли: цветная бумага и картон, клей, ножницы, краски, цветные карандаши, альбом для рисования.