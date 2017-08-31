Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжинском районе завершилась традиционная благотворительная акция «Помоги собраться в школу»

В селе Чулым акцию организовали работники администрации Чулымского сельского поселения и сельского Дома культуры.
За счет добровольных пожертвований организовали небольшую ярмарку вещей и обуви. Также была разыграна бесплатная беспроигрышная лотерея и проведены развлекательно-познавательные мероприятия, в ходе которых каждому пришедшему ребенку вручили канцелярские принадлежности.
Активисты молодежного движения совместно со специалистами отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района собрали вещи, бывшие в употреблении, а также приобрели канцелярские принадлежности и рабочие тетради. Затем добровольцы передали все это в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, специалисты которого найдут им хозяев.
В администрации Акимо-Анненского сельского поселения прошла благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Главный специалист администрации Галина Валентиновна Федорова поздравила ребят воспитывающихся в малообеспеченных и многодетных семьях с новым учебным годом и вручила им новую обувь к школе, приобретенную на средства районного бюджета. От единороссов школьники получили в подарок канцелярские наборы.
Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» также состоялась в Тяжино-Вершинском сельском Доме культуры. Дети получили необходимые вещи к школе. С ребятишками провели спортивные игры, для них был организован чайный стол.
В селе Новопокровка прошли акции «Первоклассник» и «Помоги собраться в школу». С утра развезли обувь малообеспеченным семьям, нуждающимся в материальной помощи, б/у вещи передали в школу. В Новпокровском СДК звучала музыка, ребята с удовольствием отвечали на вопросы ведущей Татьяны Александровны Сусловой, соревновались вместе с родителями. Мамы и бабушки вспомнили, как прыгать через скакалку, собирать портфель и забивать мяч в ворота.
С началом учебного года ребят поздравила их первая учительница Людмила Васильевна Толстых. От администрации Новопокровского сельского поселения ребятишки получили подарки. Затем дети пили чай с тортами и конфетами. Акция «Первоклассник» проведена в селе Новопокровка благодаря спонсорской помощи председателя СПК «Пичугинский» Георгия Константиновича Артемьева и генерального директора ООО ОПХ «Новопокровское» Романа Викторовича Голофаева.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
31/08/2017
Образование
Тяжин
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Корова сломала позвоночник 77-летней жительнице Кузбасса
Корова травмировала 77-летнюю жительницу Кузбасса. Случай произошёл в посёлке Бурлаки...
В Кемерово образовалась огромная пробка из-за ДТП
В Кемерово на Притомском проспекте утром 30 августа образовалась огромная пробка. Водители...
В Новокузнецке «КамАЗ» столкнулся с автобусом: пострадал ребенок
Около 4 часов дня 30-го августа на Бызовском шоссе в Новокузнецке произошло массовое столкновение...
Испанский визовый центр откроется в Кемерово
Рост интереса кузбасских туристов к Испании стал причиной решения открыть в Кемерово испанский...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus