В Тяжинском районе завершилась традиционная благотворительная акция «Помоги собраться в школу»

В селе Чулым акцию организовали работники администрации Чулымского сельского поселения и сельского Дома культуры.

За счет добровольных пожертвований организовали небольшую ярмарку вещей и обуви. Также была разыграна бесплатная беспроигрышная лотерея и проведены развлекательно-познавательные мероприятия, в ходе которых каждому пришедшему ребенку вручили канцелярские принадлежности.

Активисты молодежного движения совместно со специалистами отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района собрали вещи, бывшие в употреблении, а также приобрели канцелярские принадлежности и рабочие тетради. Затем добровольцы передали все это в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, специалисты которого найдут им хозяев.

В администрации Акимо-Анненского сельского поселения прошла благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Главный специалист администрации Галина Валентиновна Федорова поздравила ребят воспитывающихся в малообеспеченных и многодетных семьях с новым учебным годом и вручила им новую обувь к школе, приобретенную на средства районного бюджета. От единороссов школьники получили в подарок канцелярские наборы.

Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» также состоялась в Тяжино-Вершинском сельском Доме культуры. Дети получили необходимые вещи к школе. С ребятишками провели спортивные игры, для них был организован чайный стол.

В селе Новопокровка прошли акции «Первоклассник» и «Помоги собраться в школу». С утра развезли обувь малообеспеченным семьям, нуждающимся в материальной помощи, б/у вещи передали в школу. В Новпокровском СДК звучала музыка, ребята с удовольствием отвечали на вопросы ведущей Татьяны Александровны Сусловой, соревновались вместе с родителями. Мамы и бабушки вспомнили, как прыгать через скакалку, собирать портфель и забивать мяч в ворота.

С началом учебного года ребят поздравила их первая учительница Людмила Васильевна Толстых. От администрации Новопокровского сельского поселения ребятишки получили подарки. Затем дети пили чай с тортами и конфетами. Акция «Первоклассник» проведена в селе Новопокровка благодаря спонсорской помощи председателя СПК «Пичугинский» Георгия Константиновича Артемьева и генерального директора ООО ОПХ «Новопокровское» Романа Викторовича Голофаева.