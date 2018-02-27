В Тяжинском районе завершился месячник оборонно-массовой работы

В Кемерове осудили водителя за езду на сломанной маршрутке В Кемерове осудили 58-летнего мужчину-водителя за езду на сломанном маршрутном автобусе, приговорив...

В Новокузнецке вооруженный мужчина ограбил киоск Ночной грабитель швырнул в киоск на улице Обнорского бутылку с горючей жидкостью, а после чего...

Синоптики Кузбасса рассказали о погоде первых дней весны В последние дни зимы и в начале марта в регионе ожидается неустойчивая погода, с резкими перепадами...