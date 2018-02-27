В Тяжинском районе завершился месячник оборонно-массовой работы

Общеобразовательные организации района приняли участие в акции «Дети Кузбасса – солдатам России». В сельских и городских Домах культуры прошли единые клубные дни «Российской армии солдат», «День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады немецко-фашистских войск», «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве», «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества».
В центральной детской библиотеке прошла акция «200 минут чтения (Сталинграду посвящается). В рамках недели патриотической книги библиотекари провели акцию «Память хранят молодые». В учреждениях культуры и школах района прошли уроки мужества, беседы, игровые и конкурсные программы, книжные выставки, концертные программы, посвящённые защитникам Отечества.
В Тяжинском центре дополнительного образования прошёл конкурс литературного творчества «России доблестной сыны» и конкурс творческих работ «Наша армия сильна». В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних прошли военно-спортивная эстафета «Сильные, ловкие, смелые!» и мастер-класс «Открытка защитнику Отечества».
На спортивной площадке Итатской средней школы прошёл турнир по мини-футболу памяти воина-интернационалиста Александра Изупова. В Тяжинском агропромышленном техникуме состоялся районный турнир по волейболу памяти участника боевых действий в Чеченской республике Владимира Кравченко. Также здесь прошёл открытый районный турнир по настольному теннису, среди взрослого населения, посвящённый Дню защитника Отечества. Первое место занял Виктор Ушаков, на втором месте – Евгений Кузнецов и третье место занял Сергей Панченко.
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