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В Тяжинском РДК «Юбилейный» прошло расширенное аппаратное совещание

Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин вручил трем молодым семьям государственные сертификаты на приобретение жилья. В честь 28-й годовщины со дня образования службы занятости работники Центра занятости населения Тяжинского района награждены Почетными грамотами, а руководители, участвующие в мероприятиях по организации временных рабочих мест – Благодарственными письмами.
Главы городских и сельских поселений доложили о готовности территорий к проведению мероприятий в рамках празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Заместитель главы Тяжинского муниципального района по социальным вопросам Оксана Васильевна Коновалова рассказала о том, как в поселках Тяжинский и Итатский пройдут праздничные мероприятия 8 и 9 мая.
Также в ходе совещания были заслушаны доклады руководителей служб о работе в майские праздничные дни – о графике больниц, расписании общественного транспорта и обеспечении охраны общественного порядка. Первый заместитель главы Тяжинского муниципального района Анатолий Викторович Барков доложил о проведении на территории района акции «Кузбасс в порядке».
В рамках совещания рассмотрен ряд актуальных вопросов: «Об особом противопожарном режиме», «О мерах по профилактике клещевого энцефалита», «О готовности сельхозпредприятий к проведению посевной кампании-2019 в Тяжинском районе».

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
30/04/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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