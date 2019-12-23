В Тяжинском РДК «Юбилейный» состоялась губернаторская национальная елка «Хоровод дружбы»

Loading...
В театрализованной игровой программе «Щелкунчик и Мышиный Король» приняли участие ребятишки из Чебулинского, Мариинского, Тяжинского и Тисульского районов.
Ребята танцевали и играли в игры народов России, водили «Хоровод дружбы». Народный самодеятельный коллектив ансамбля танца «Радость» и детская эстрадная студия «Квинта» подарили детям свои танцевальные и музыкальные подарки. Дед Мороз поздравил ребят с наступающим Новым годом и вручил им сладкие подарки.
Также для гостей прошел показ спектакля «Истории Ходжи Насреддина, Али Бабы и Аладдина» народного самодеятельного коллектива театра «Лица».
23/12/2019
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Глава подчеркнул, что сейчас ездят машины с углём только те, которые доставляют льготное топливо...
|
Глава подчеркнул, что сейчас ездят машины с углём только те, которые доставляют льготное топливо...
|
Накануне на улице Центральной села Верх-Чумыш (Киселёвский городской округ) в 22:50 водитель...
|
В мероприятии «Автоёлки» приняли участие больше 50 автовладельцев. Машины выстроили в форме ёлки...