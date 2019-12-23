В Тяжинском РДК «Юбилейный» состоялась губернаторская национальная елка «Хоровод дружбы»

Глава Новокузнецка рассказал, как сам останавливал грузовики с углём Глава подчеркнул, что сейчас ездят машины с углём только те, которые доставляют льготное топливо...

Глава Новокузнецка рассказал, как сам останавливал грузовики с углём Глава подчеркнул, что сейчас ездят машины с углём только те, которые доставляют льготное топливо...

В Кузбассе водитель насмерть сбил пенсионерку и скрылся Накануне на улице Центральной села Верх-Чумыш (Киселёвский городской округ) в 22:50 водитель...