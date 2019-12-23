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В Тяжинском РДК «Юбилейный» состоялась губернаторская национальная елка «Хоровод дружбы»

В театрализованной игровой программе «Щелкунчик и Мышиный Король» приняли участие ребятишки из Чебулинского, Мариинского, Тяжинского и Тисульского районов.
Ребята танцевали и играли в игры народов России, водили «Хоровод дружбы». Народный самодеятельный коллектив ансамбля танца «Радость» и детская эстрадная студия «Квинта» подарили детям свои танцевальные и музыкальные подарки. Дед Мороз поздравил ребят с наступающим Новым годом и вручил им сладкие подарки.
Также для гостей прошел показ спектакля «Истории Ходжи Насреддина, Али Бабы и Аладдина» народного самодеятельного коллектива театра «Лица».

Культура
Верх-Чебула
Мариинск
Тисуль
Тяжин
kuzbassnews.ru
23/12/2019
Культура
Верх-Чебула
Мариинск
Тисуль
Тяжин
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