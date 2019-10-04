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В Тяжинском РДК «Юбилейный» состоялась познавательно-музыкальная программа «История Кузбасса в песнях»

Учащиеся 1-3-х классов познакомились с историей образования Кузбасса. В программу были включены видеоролики известных песен, а также песен разных национальностей, проживающих на Кузнецкой земле, характерных для каждого этапа развития Кузбасса.
Также школьники приняли участие в старинном шорском обряде «Шачиг», предполагающем повязывание на священное дерево лент с наилучшими пожеланиями для родного края.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
04/10/2019
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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