В Тяжинском РДК «Юбилейный» состоялся показ нового спектакля для детей «По дороге к счастью»

Житель Кузбасса получил пожизненное за убийство детей и пенсионерки По версии следствия, горожанин решил избавиться от детей. Это связано с тем, что он не хотел...

Какие новые объекты и комплексы появятся в Новокузнецке На днях глава Новокузнецка на выездном заседании правительства Кузбасса рассказал об успехах 2019...

На выходных кузбасским автолюбителям обещают мокрый снег с дождем По информации отдела пропаганды БДД областной Госавтоинспекции, 8 февраля на территории региона...