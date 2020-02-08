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В Тяжинском РДК «Юбилейный» состоялся показ нового спектакля для детей «По дороге к счастью»

Представление посетили воспитанники детских садов и учащиеся младших классов школ посёлка Тяжинский. Интерактивный спектакль был подготовлен участниками народного самодеятельного коллектива, театра «Лица» (режиссер Марина Георгиевна Чипилева). Ребятишки активно участвовали в представлении.

 

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/02/2020
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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