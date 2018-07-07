В Тяжинском сельпо прошло торжественное собрание, посвященное Международному дню кооперативов

В системе сельского потребительского общества 26 торговых точек, 100 работников и более 1 тысячи пайщиков. Кооператорам принадлежит существенная роль в жизнеобеспечении сельского населения и повышении качества жизни земляков. Систему потребкооперации традиционно отличают высокий уровень обслуживания и широкий ассортимент товаров. Сегодня в сельпо ставят перед собой задачи повышения конкурентоспособности и оперативного реагирования на нужды селян.

С праздником кооператоров поздравил заместитель главы Тяжинского муниципального района по экономике Андрей Николаевич Парадников. Лучшие работники сельского потребительского общества получили заслуженные награды.

Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награждены председатель Совета Тяжинского сельского потребительского общества Борис Николаевич Божко, бригадир-повар Тяжинского сельского потребительского общества Людмила Дмитриевна Лубган и продавец Тяжинского сельского потребительского общества Светлана Витальевна Маурер.