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В Тяжинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних подвели итоги соцпроекта

Проект «Мудрость рядом с нами» вошел в число победителей всероссийского конкурса «Активное поколение» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко (грант на сумму 150 тысяч рублей).
Мероприятия в рамках проекта обеспечили полезную занятость и творческую активность людей старшего поколения. Воспитанники, в свою очередь, приобрели необходимый опыт общения и профессиональные навыки. О плодотворном совместном творчестве и успешном усвоении элементов столярного мастерства и художественной росписи красноречиво свидетельствовали многочисленные изделия, представленные на выставке.
Партнерам социального проекта были вручены памятные фотоальбомы. Воспитанники центра читали стихи и исполняли песни. Участники проекта за чашечкой чая поделились впечатлениями и планами на будущее.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
03/02/2020
Общество
Тяжин
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