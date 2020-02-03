В Тяжинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних подвели итоги соцпроекта

В Кузбассе свободно продают дипломы об образовании Прокурор г. Кемерово обратился в суд с исковым заявлением о признании информации, размещенной в...

Мэр Новокузнецка пожаловался на нехватку средств на уборку снега Глава города объявил, что у города нет достаточного количества людей и техники Мэр Новокузнецка...

Мэр Новокузнецка пожаловался на нехватку средств на уборку снега Глава города объявил, что у города нет достаточного количества людей и техники Мэр Новокузнецка...