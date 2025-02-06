В рамках программы «Пушкинская карта» студенты Тяжинского агропромышленного техникума познакомились с главными сражениями войны, узнали о героях, проявивших мужество на поле боя, о писателях-фронтовиках и их произведениях, о кинофильмах и песнях военных лет.

Поделившись на команды, ребята сыграли в интеллектуальную игру, состоявшую из пяти раундов: «Даты и события», «Герои Великой Отечественной», «Города-Герои», «Песни Победы», «Кинофильмы».

Команды должны были выбрать из предложенных ответов правильные. Кроме того необходимо было назвать события и даты, героев войны и их подвиги, угадать песню по мелодии, а художественный фильм по отрывку.

Ребята вспомнили героев, победивших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и отстоявших родную землю. Также студенты рассказали о своих родных, внесших большой вклад в победу в Великой Отечественной войне 80 лет назад.

Фото: Тяжинская библиотека имени Н. И. Масалова