В Тяжинской центральной детской библиотеке прошел День забытой книги

Цель мероприятия «Забытые книги желают познакомиться» - возродить у ребятишек интерес к книгам, которые когда-то пользовались большим спросом у читателей. В зале интеллектуального и эмоционального чтения прошел обзор у книжной выставки «Книга на все времена».
В информационном зале ребята посмотрели видеоролик «Забытые, но всеми любимые книги», приняли участие в громких чтениях «Дети читают детям» и блиц-опросе «Любимая книга ваших родителей, бабушек и дедушек».
Затем состоялся круглый стол «Хорошая книга - твой друг на всю жизнь». Ребята рассказывали о понравившихся книгах, делились своими впечатлениями о прочитанном. В завершение мероприятия дети написали отзывы о любимых книгах своих родителей, бабушек и дедушек.
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