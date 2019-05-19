В Тяжинской центральной детской библиотеке прошел День забытой книги

В Кемерове у спортивного директора ВК «Кузбасс» угнали внедорожник В городе Кемерове у спортивного директора ВК «Кузбасс» неизвестные злоумышленники угнали дорогой...

На кемеровчанку напали с ножом в собственной квартире В Кемерове осудят местного 29-летнего жителя. Он обвиняется по статье «Разбой». Весной 2018 года в...

В Новокузнецке противники угольных разрезов провели одиночные пикеты В Новокузнецке проведен одиночный пикет у Лесхоза, В Новокузнецком районе - одиночные пикеты в...