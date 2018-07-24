В Тяжинской центральной детской библиотеке прошла интеллектуальная викторина «Дружба и братство дороже богатства»

В ходе игры «Это здорово!» воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних рассказывали о своих положительных качествах и талантах. Ребята вспоминали, кто из сказочных героев с кем дружит, и наклеивали соответствующие картинки на планшет.

Дети говорили о дружбе, о том каким должен быть настоящий друг и называли его основные качества. Юные читатели с удовольствием отгадывали загадки, разбирали ситуации и собирали из слов пословицы о дружбе. В течение всего мероприятия для ребят звучали песни из любимых мультфильмов.