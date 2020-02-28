В Тяжинской центральной районной библиотеке прошел музыкальный час

Для участников мероприятия «Наполним музыкой сердца» был проведен обзор выставки книг «Многогранный мир искусства». На выставке представлена литература, рассказывающая об истории мировой музыкальной культуры, о направлениях музыки, о композиторах и известных музыкантах.
Своим творчеством присутствующих порадовали педагоги и учащиеся детской школы искусств № 31. В исполнении вокального дуэта «Классика» прозвучали песни, посвященные 75-летию Великой Победы. Матвей Пасько исполнил музыкальные произведения на балалайке. Участники ансамбля русской песни «Барыня» исполнили народные произведения.
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