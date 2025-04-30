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В Тяжинской детской библиотеке открылась книжная выставка-обзор «Человек из легенды»

В экспозиции представлены издания, посвященные легендарному земляку, воину-сибиряку, Герою Кузбасса Николаю Ивановичу Масалову: «Подвиг, отлитый в бронзу» Петра Семеновича Ворошилова, «Человек из легенды» Олега Викторовича Костюнина, «Дорога в бессмертие» Валентина Степановича Кожейкина и другие книги.
В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов знаменосец 220-го гвардейского Запорожского полка прошагал 3,5 тысячи километров фронтовых дорог. Воин из Кузбасса сражался под Брянском, Курском, Орлом, участвовал в Сталинградской битве, освобождал украинские города и села, форсировал Днепр, Днестр, Вислу и Одер.
Воин-сибиряк послужил прототипом при создании всемирно известного памятника советскому воину-освободителю. Величественный монумент был установлен в берлинском Трептов-парке. Во время уличных боев при штурме столицы фашистской Германии 30 апреля 1945 года гвардии старший сержант Николай Масалов спас из-под обстрела немецкую девочку.
В послевоенные годы Николай Иванович Масалов жил в поселке Тяжинский Кемеровской области, занимался военно-патриотической работой, встречался с молодежью и трудовыми коллективами, вел большую переписку. Сегодня на ярком примере гуманизма русского солдата воспитываются новые поколения кузбассовцев.
По решению властей Кемеровской области – Кузбасса была изготовлена точная копия памятника, находящегося в Берлине. В 2022 году в городе Кемерово был открыт не имеющий аналогов в России, мемориал Воину-освободителю.

Фото: Тяжинская детская библиотека

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30/04/2025
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