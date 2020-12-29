В Тяжинской ДШИ № 31 прошел академический концерт «Новогоднее путешествие»

Учащиеся отделения эстрадного пения порадовали зрителей разнообразными вокальными композициями. Прозвучали песни о доброте и дружбе. Особо запомнились слушателям веселые поварята, в исполнении учащихся 1 класса, сказочный дракон, которого «приручил» вокальный ансамбль «Очаровашки», а также озорные матросы в исполнении участников вокального ансамбля «Радуга». Яркие танцевальные разводки для коллективов были сделаны талантливым хореографом Надеждой Айдаровной Богдановой.
Благодаря ребятам театрального отделения, которые вели концертную программу в образах юных художников, мероприятие получилось ярким, красочным и интересным. Подготовил юных ведущих заведующий отделением театрального искусства Алексей Васильевич Суханов.
Директор школы Татьяна Владимировна Астраханцева поблагодарила педагогов отделения эстрадного пения за творческую фантазию. Особо отмечена работа звукорежиссера отделения Константина Николаевича Петрова, который подготовил яркий реквизит для сольных и ансамблевых выступлений. Также руководитель поздравила с победой в муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Лучший работник культуры Тяжинского муниципального района» в номинации «Лучший преподаватель» заведующую отделением эстрадного пения Татьяну Владимировну Астраханцеву. Учащейся 2 класса Карине Чухровой вручен кубок и диплом лауреата Регионального детско-юношеского конкурса талантов «Зажигай!».
Педагоги детской школы искусств пожелали ребятам и их родителям здоровья, счастья и дальнейших творческих успехов в наступающем Новом году.
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