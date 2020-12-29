Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжинской ДШИ № 31 прошел академический концерт «Новогоднее путешествие»

Учащиеся отделения эстрадного пения порадовали зрителей разнообразными вокальными композициями. Прозвучали песни о доброте и дружбе. Особо запомнились слушателям веселые поварята, в исполнении учащихся 1 класса, сказочный дракон, которого «приручил» вокальный ансамбль «Очаровашки», а также озорные матросы в исполнении участников вокального ансамбля «Радуга». Яркие танцевальные разводки для коллективов были сделаны талантливым хореографом Надеждой Айдаровной Богдановой.
Благодаря ребятам театрального отделения, которые вели концертную программу в образах юных художников, мероприятие получилось ярким, красочным и интересным. Подготовил юных ведущих заведующий отделением театрального искусства Алексей Васильевич Суханов.
Директор школы Татьяна Владимировна Астраханцева поблагодарила педагогов отделения эстрадного пения за творческую фантазию. Особо отмечена работа звукорежиссера отделения Константина Николаевича Петрова, который подготовил яркий реквизит для сольных и ансамблевых выступлений. Также руководитель поздравила с победой в муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Лучший работник культуры Тяжинского муниципального района» в номинации «Лучший преподаватель» заведующую отделением эстрадного пения Татьяну Владимировну Астраханцеву. Учащейся 2 класса Карине Чухровой вручен кубок и диплом лауреата Регионального детско-юношеского конкурса талантов «Зажигай!».
Педагоги детской школы искусств пожелали ребятам и их родителям здоровья, счастья и дальнейших творческих успехов в наступающем Новом году.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
29/12/2020
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Бывший замглавы Новокузнецка обвиняется в мошенничестве на 18 миллионов
Андрей Федорчук обвиняется в том, что зная о невыполненных работах, он принял документы и...
Новокузнецкие власти рассказали о работе общественного транспорта в Новый год
В администрации южной столицы Кузбасса сообщили, как будет ходить городской транспорт в новогоднюю...
В Новокузнецке подростки сколотили банду и стали нападать на прохожих
Центральный районный суд Новокузнецка рассмотрел уголовное дело несовершеннолетних разбойников....
Минздрав Кузбасса опубликовал график работы больниц в Новый год
Министерство здравоохранения Кузбасса опубликовало график работы стационаров, поликлиник и скорой...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus