В Тяжинской ДШИ № 31 прошел академический концерт «Новогоднее путешествие»

Бывший замглавы Новокузнецка обвиняется в мошенничестве на 18 миллионов Андрей Федорчук обвиняется в том, что зная о невыполненных работах, он принял документы и...

Новокузнецкие власти рассказали о работе общественного транспорта в Новый год В администрации южной столицы Кузбасса сообщили, как будет ходить городской транспорт в новогоднюю...

В Новокузнецке подростки сколотили банду и стали нападать на прохожих Центральный районный суд Новокузнецка рассмотрел уголовное дело несовершеннолетних разбойников....