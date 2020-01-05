В Тяжинской ДШИ № 31 прошел концерт учащихся отделения фортепиано

В Кемерове в популярном гриль-баре произошёл пожар 5 января в Кемерове к зданию гостиницы «Кристалл» прибыли сотрудники МЧС. Как рассказала редакции...

Субсидированные авиарейсы из Кузбасса: актуальное расписание Со 2 января, согласно расписанию, опубликованному на сайте кемеровского аэропорта «Алексей Леонов...

Туристы из Кемерова попали в больницу в Таиланде Жительница Кемерова опубликовала сообщение в соцсети, что ее родителей госпитализировали на курорте...