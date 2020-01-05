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В Тяжинской ДШИ № 31 прошел концерт учащихся отделения фортепиано

В рамках Всекузбасского движения «Я люблю музыку» в концерте приняли участие солисты, пианисты и вокалисты, а также детский вокальный ансамбль «Звездочки». Праздничную атмосферу создало появление Деда Мороза и Снегурочки, которые провели со зрителями и участниками концертной программы игры, танцы и даже импровизированный концерт.
Директор детской школы искусств № 31 Татьяна Владимировна Астраханцева вручила учащимся фортепианного отделения премии за отличную учебу. Всем детям, участвовавшим в праздничном мероприятии, от Деда Мороза достались конфеты.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
05/01/2020
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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