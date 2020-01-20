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В Тяжинской средней школе № 3 прошел праздник «Народные колядки»

Участники образцового самодеятельного фольклорного ансамбля «Росинка» под руководством Лидии Ивановны Жабиной рассказали детям о русских народных обычаях и традициях, показали фрагменты народных действий - колядок, щедровок, посевалок.
Учащиеся младших классов приняли активное участие в празднике и одаривали колядовщиков конфетами. Гадания, игры, загадки, пословицы - такой спектр народных развлечений предоставили артисты для маленьких зрителей.

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Тяжин
kuzbassnews.ru
20/01/2020
Культура
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

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