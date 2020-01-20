В Тяжинской средней школе № 3 прошел праздник «Народные колядки»

У пятилетнего ребёнка из Кузбасса нашли крайне редкий вид рака У пятилетнего ребёнка из Кузбасса нашли редкое онкологическое заболевание крови — ювенильный...

Присяжные оправдали обвиняемых в убийстве кузбассовцев Оправдательный вердикт вынес Мариинский городской суд двум местным жителям, которые обвинялись в...

В Кемерове затопило крупный торговый центр В кемеровском ТРЦ «Лапландия» случился потоп, соответствующие видео было опубликовано в социальных...