В Тяжинской средней школе № 3 прошел праздник «Народные колядки»

Участники образцового самодеятельного фольклорного ансамбля «Росинка» под руководством Лидии Ивановны Жабиной рассказали детям о русских народных обычаях и традициях, показали фрагменты народных действий - колядок, щедровок, посевалок.
Учащиеся младших классов приняли активное участие в празднике и одаривали колядовщиков конфетами. Гадания, игры, загадки, пословицы - такой спектр народных развлечений предоставили артисты для маленьких зрителей.
20/01/2020
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